Paavo Järvi Alec Baldwinist: ta on sügav inimene

Hiljuti avaldas näitleja Alec Baldwin sotsiaalmeedias, et Paavo Järvi on tema lemmikdirigent . Järvi märkis intervjuus "Ringvaatele", et nad on head tuttavad ja Baldwin on suur klassikalise muusika fänn ning väga sügav inimene.

"Alec Baldwin on suur klassikalise muusika fänn. Ma töötasin New Yorgi filharmoonias ja tema elab New Yorgis ning käib kogu aeg kontserdil. Ma tulin lavalt maha ja Alec Baldwin tuli kõrvaltuksest, saime tuttavaks ja ta ütles mulle, et "Järgmises elus, kui saaksin otsast alustada, valiksin sinu töö"," meenutas Järvi nende esmakohtumist.

"Ta ütles mulle seda ka järgmine kord, nii et ma kujutan ette, et ta näitlejana ei saa päris sellest dirigeerimise spetsiifikast aru, aga see imelik vaatepilt, mis avaneb mittemuusikule, kuidas orkester mängib ja kuidas onu seal kätega liigutab – see on tema jaoks ilmselt müstiline ja maagiline asi."

Järvi märkis, et teinekord küsib Baldwin temalt ka nõu, et millised teosed on eriti hingeminevad. "Ta on selline sügav inimene."

Rääkides Baldwini õnnestusest võtteplatsil, mille käigus ta naisoperaatori maha lasi, märkis Järvi, et tegemist on jubeda tragöödiaga.

"Selge on see, et kuna ta on väga kuulus inimene ja väga suur NRA (National Rifle Association) suur vaenlane, siis praegu see parempoolne Trumpi kamp väga rõõmustab ja püüab seda ära kasutada," märkis Järvi.

"Aga õnnetus on õnnetus. See on absoluutselt igale lollile selge, et see inimene meelega ei lasknud oma operaatorit."

Karmel Killandi intervjuud Paavo Järviga näeb täispikkuses 8. jaanuaril ETV2-s.