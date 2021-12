Kõik Eesti Laulu poolfinalistid on selgunud

Saates kõlasidkõrvuti eesti- ja võõrkeelsed lood.

Televaatajad saatsid poolfinaalidesse kolm laulu:

Ott Lepland "Aovalguses"

Elysa "Fire"

Black Velvet "Sandra"

Žürii häältega pääsesid edasi:

Minimal Wind feat. Elisabeth Tiffany "What To Make Of This"

Pur Mudd, Shira "Golden Shores"

Veeranfinaalis osalesid veel:

Dramanda "Tule minu sisse"

Emily J. "Quicksilver"

Eleryn Tiit "Tunnete keel"

Jessica "My Mom"

Ariadne "Shouldn't Be Friends"

Saadet juhtisid Getter Jaani ja Jüri Pootsmann.

Edasipääsu poolfinaalidesse on juba taganud: Alabama Watchdog "Move On", Andrei Zevakin feat. Grete Paia "Mis nüüd saab", Anna Sahlene "Champion", Boamadu "Mitte kauaks", Elina Nechayeva "Remedy", Evelin Samuel "Waterfall", Helen "Vaata minu poole", Jaagup Tuisk "Kui vaid", Jyrise "Plaksuta", Kaia-Liisa Kesler "Vaikus", Maian "Meeletu", Merilin Mälk "Little Girl", Stefan "Hope", Stig Rästa "Interstellar", Triin Niitoja ja Frants Tikerpuu "Laululind".

Kõigi Eesti Laulu veerandfinaalides kõlanud lugudega saab tutvuda Eesti Laulu kodulehel.

Eesti Laul 2022 poolfinaalid toimuvad 3. ja 5. veebruaril ning võitja selgub suures finaalis 12. veebruaril Saku suurhallis.