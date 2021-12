Anett annab Fotografiskas debüütalbumi "Morning After" finaalkontserdi

Kaasaegse soul'i laulja ja laulukirjutaja Anett andis 2020. aasta novembris välja debüütalbumi "Morning After". Plaat, mis pälvis Eesti Muusikaauhindadel ka aasta albumi nominatsiooni, tähistab esimest sünnipäeva.

"Kogu plaadi teekond alates ettevalmistusest kuni tänase päevani on olnud justkui üks suur unistus, mis toonud mu ellu palju uusi tuttavaid ja ägedaid võimalusi," ütles Anett.

Anett astub Fotografiskas lavale koos saatebändiga. Lisaks albumilt tuttavatele lugudele, sealhulgas singlitele "Never Want to Leave" ja "So Far So Good", tuleb esitusele nii Aneti varasem kui ka seni avaldamata looming.