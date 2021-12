Uus "Aktuaalse kaamera" ilmateadustaja Siret Tuula: teletöö on mind alati huvitanud

"Aktuaalse kaamera" värske ilmateadustaja Siret Tuula peab uut ametit heaks võimaluseks tutvuda valdkonnaga, mis on talle pikalt huvi pakkunud.

"Mind on teletöö alati huvitanud ja ilmateadustamine tundus hea võimalus saada sellest ülevaade pisut väiksema koormusega," ütles Siret Tuula.

Siret on tuntust kogunud laulmise ja näitlemisega. Aprillis osales ta Soome talendivõistlusel "The Voice of Finland", kus jõudis poolfinaali. Praegu peab Siret ilmateadustamist isegi keerulisemaks kui suurel laval tulede säras esinemist. "Ma olen lauldes palju rohkem omas elemendis," tõdes Siret. Enda sõnul kasvatas lauluvõistlus aga korralikult tema otse-eetri närvi, mis uues töös vaid kasuks tuleb.

"Ilmateadustamine pakub võimalust tutvuda väga toreda uue valdkonnaga, boonusena saan iga päev ka teada, mis ilm on tulemas," ütles Siret. Kõige keerulisemaks uues ametis peab ta tööd kaartidega. "Ilmateadustajal on kõrval kaart, mis on proportsionaalselt palju suurem ja mida peab jälgima hästi lähedase nurga alt. Selle tegemine distantsilt vajab praegu kõige rohkem harjutamist."

Siret ütles, et jätkab ka laulmisega, sest uus töö on mõnusalt paindliku graafikuga. Lisaks laulmisele tegeleb naine veel näitlemise ja mäesuusatamisega, aeg-ajalt mängib ta ka kettagolfi ja sõidab mootorrattaga.

ERR-i teleuudiste juhi Liisu Lassi sõnul jäi Siret kümnete kandidaatide seast silma väga hea õppimisvõime ja motiveeritud suhtumisega. "Kindlasti on temas ka see müstiline miski ja loomulik olek, mis on tele-eetri jaoks väga vajalik," lisas Lass.