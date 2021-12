Ilmus Genka kogumik "Oleg Kosjugin X"

"See on midagi erakordset. See kogumik tuli 200 korda vingem kui ma arvasin," ütles Genka. "Minu rõõm on üüratu. Saates "Laula mu laulu" kuulsin esimest korda, kui keegi teine (mitte räppartist) minu kirjutatud sõnu esitas ja see oli ülim tunne. Selle albumiga tundsin sama tunnet, nii et tegin endale justkui superkingituse – natuke on pisar silmas ja olen megaõnnelik. Kuna selle kogumiku haare on nii suur, siis loodan, et igaüks leiab sealt oma uue lemmikloo."

Kauamängiva nimistust leiab nii tuntud popartiste kui ka underground tegijaid. "Kogu mõte ongi raputada äärmusest äärmusesse. Kuulan kodus samamoodi muusikat – ühest ekstreemsusest teise," ütles Genka. Koos temaga võtavad kurikuulsa Oleg Kosjugini tegemised ette Synne Valtri, Puuluup, Eliit, Beebilõust, Dead Furies, Koit Toome, Merimell, Meister Jaan, Bert on Beats, Marko Matvere, Ans. Andur, Planeet, Badda General (Jamaica), Tarvo Valm, Jarek Kasar, Forgotten Sunrise, Cool D, YASMYN, Paul Oja, MÖRT, fenkii, Jaan Pehk, Kaspar Uljas, Võmbaleidur, Rauno Pehka, Horn Element, STD, Djerro, Caspar Mágus, Surekoer ja Igor Tarasjuk.

Briti superstaar Adele tegi hiljuti ajalugu, keelates Spotifys oma albumi "30" juhuesitamise. Ka Genka paneb kuulajatele südamele, et "Oleg Kosjugin X" tuleks ette võtta just sellisel kujul, nagu see on ilmunud. Materjali on kahe tunni jagu, mis jaotatud kuueks osaks.