Christopher Nolan avaldas kolm uut "Oppenheimeri" näitlejat

Oscari pälvinud Rami Malek, Oscari nominent Florence Pugh ja filmi "Uncut Gems" režissöör Benny Safdie liituvad varem avaldatud "Oppenheimeri" näitlejatega Robert Downey Jr., Matt Damon, Cillian Murphy ja Emily Blunt.

Malek tegi viimati rolli uues Bondi filmis "No Time to Die". Pugh mängis Marveli filmis "Black Widow" ja Safdiel oli kõrvalroll filmis "Licorice Pizza".

Film vaatleb teadlase J. Robert Oppenheimeri tööd aatompommi arendamisel teise maailmasõja ajal. Oppenheimerit kehastab Cillian Murphy. Teadlase naist Katherine'i, kel oli toonastel sündmustel keskne roll, mängib Emily Blunt. Murphy ja Blunt on varem koos näidelnud õudusfilmi "A Quiet Place" teises osas. Rami Malek teeb rolli teadlasena. Pugh mängib Jean Tatlocki, kommunistliku partei liiget, kellel Oppenheimeriga armuafäär. Safdie mängib Manhattani projektiga seotud füüsikut Edward Tellerit.

Filmi produtseerib Emma Thomas ja selle tegemist alustatakse järgmisel aastal. "Oppenheimer" tugineb Pulitzeriga pärjatud raamatule "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer", mille autorid on Kai Bird ja Martin J. Sherwin. Filmi eelarve on 100 miljoni dollari juures.

"Oppenheimer" esilinastub USA kinodes 21. juulil 2023.