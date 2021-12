Tartu ettevõte annab katkistele telefonidele uue hingamise

"Tänasel päeval käib meil läbi umbes 1,5 miljonit nutiseadet aastas," ütles Foxway juhatuse esimees Agnes Makk. Päevas tehakse korda mitu tuhat nutiseadet.

Isegi kui esmapilgul tundub, et telefon on täiesti katki ja kasutuskõlbmatu, võib selle sisu peita endas palju väärtuslikku ja olulist. Lisaks tõdesid ettevõtte töötajad, et enamus nendeni jõudnud seadmetest lähevad siiski tööle.

Lisaks mobiiltelefonidele analüüsitakse ettevõttes ka arvutite, kõrvaklappide, audioseadmete, fototarvikute ja elektriliste tõukerataste korrasolu. Peamised põhjused, miks telefonid tee ettevõtte ruumidesse leiavad, on seotud ekraani purunemisega.

Foxway müügidirektor Indrek Adleri sõnul tuvastavad nad seadmetel rikkeid ning püüavad neile lahendusi leida. Rikkeid testitakse spetsiaalse programmiga. Programmi kaudu saab kontrollida näiteks telefoni kõlari ja kaamera korrasolu. Kui selgub, et telefoni kõlar on katki, suundub see juba edasi kõlari puhastusse.

"Kõik kasutajaandmed telefonist me kustutame ära," ütles Adler ja lisas, et üldiselt saab andmed telefonist ära kustutada programme kasutades, ent on ka erandeid. Juhul, kui andmeid pole võimalik telefonist täielikult kustuda, on ettevõte sunnitud telefoni hävitama.

Tihti arvavad inimesed, et kui nutiseade on nii lootusetus seisukorras, siis saab sealt ainult varuosasid. Küll aga ei pruugi see alati nii olla ning telefoni võib saada parandusest tagasi selle endises hiilguses. Näiteks rääkis Agnes Makk loo lapsest, kelle telefon kukkus alla üheksanda korruse rõdult. "Arvasin, et saame selle varuosadeks kasutada," ütles Makk ja lisas, et tegelikult sai lapse telefoni täielikult taastada.

Ka telefonide parandused ei pruugi võtta kaua aega. Nii selgus, et mõne telefoni puhul oskavad tehnikud kindlaks teha probleemi vaid mõne minutiga ning mittetöötavast telefonist saab täiesti töökorras seadme.

Seadmed, millega enam ka osavad tehnikud midagi teha ei oska, lõpetavad oma teekonna suures purustusmasinas. "See masin iga päev ei tööta. Võib öelda, et see on pigem pidupäev, kui kogutakse päevi ja nädalaid neid seadmeid ja ühe korraga purustatakse," rääkis müügidirektor Indrek Adler.

Agnes Makk sõnas, et huvi taastoodetud seadmete vastu on inimestel aja jooksul aina suurenenud. Suur osa Foxway ümbertöödeldud seadmetest lähevad Euroopasse ja Skandinaaviasse. Ka leiavad need tee Aasiasse.

"Kindlasti on ta odavam ja kindlasti on ta palju-palju rohelisem kui uus seade," rääkis tehnikaseadmete hinnast Indrek Adler ja lisas, et aastaga on ettevõte säästnud 72 tonni süsihappegaasi.