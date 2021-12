Kunstinäitusel valmis piparkoogist Üllar Jörberg

Mari-Liis Laanemaa sõnul on iga aasta huvitav jälgida, mida kunstnikud teema kohta suudavad välja mõelda.

"Minu eesmärk on luua üks müstiline maailm, kus inimene tunneks end hästi," sõnas Laanemaa ja lisas, et peab oluliseks seda, et näitus tuleks võimalikult mitmekülgne.

Tänavuse näituse teema oli muusika ning kunstnikud Üllar Lüüs ja Hans-Otto Ojaste valmistasid sel puhul piparkoogist Üllar Jörbergi. Kuju valmistamiseks kulus kunstnikel kolm päeva.

"Terve esimene päev kulus materjali katsetuste peale, sest traditsioonilisel moel on seda praktiliselt võimatu teha," rääkis Lüüs. Samuti lisas kunstnik, et glasuuride asemel kasutasid nad oma teose valmistamisel juba värvitud piparkoogitainast.

"Mingisuguse probleemi lahendamine, mingisuguse leiutise tegemine on meie igapäevane töö," rääkis Üllar Lüüs ja sõnas, et enne teose loomist mõtlesid nad koos kolleegiga, kuidas oleks võimalik teha võimatut piparkooki.

Üllar Jörbergi kuju on ehitatud fooliumist ning selle peale on õhukeste kihtidega laotatud tainas. Lisaks on õhukesed piparkoogikihid ükshaaval ära põletatud. Põletamiseks ei kasutanud kunstnikud ahju, vaid kuumaõhupüsse.

Terve "Piparkoogimaania" näitus on tehtud ühest taignast. Tänavu kulus kogu näituse loomisele 200 kilogrammi piparkoogitainast, sellest Jörbergi kujule ligikaudu neli kilogrammi.

Piparkoogimaania korraldaja Mari-Liis Laanemaa sõnul näitavad tehtud tööd väga hästi kunstnike loovust.

Laanemaa sõnul tuleb näitusel ette ka juhtumeid, kus külastajad soovivad maitsta ka tükikest kunstiteostest. "On lausa lakutud, hammustatud," rääkis Laanemaa ja ütles, et selleks, et inimesed naudiks kunstiteoseid ikkagi silmadega, on näitusel avatud ka kohvik.