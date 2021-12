Suri ansambli Bronski Beat asutaja Steve Bronski

Steve Bronski moodustas ansambli Bronski Beat 1983. aastal koos laulja Jimmy Somerville'iga ning muusik Larry Steinbachekiga.

Bändi hittide seas olid laulud nagu näiteks "Smalltown Boy", "Why?" ja kaver Donna Summeri loost "I Feel Love".

"Kurb kuulda, et Steve on surnud. Ta oli andekas ja väga meloodiline mees," ütles muusik Jimmy Somerville ja lisas, et Bronskiga koostöö oli meeldiv ning kulges lõbusalt.

Bändi debüütsingel "Smalltown Boy" oli paljude fännide jaoks märgiline. Mitmed austajad pidasid lugu murranguliseks, kuna singel rääkis noorest geimehest, kes lahkus enda kodulinnast, et nautida suurlinna vabadust.

Sad to hear Steve Bronski has died. He was a talented and a very melodic man. Working with him on songs and the one song that changed our lives and touched so many other lives, was a fun and exciting time. Thanks for the melody Steve. Jimmy x pic.twitter.com/VfxbtZu1Nx