ABBA kaebas oma tribüütbändi kohtusse

3. detsembril esitatud hagis peab Rootsi bänd ABBA tribüütbändi ABBA Mania käitumist parasiitlikuks ja petlikuks. Hagis seisab, et tribüütbänd on teadlikult fänne eksitanud, nagu toimetaksid nad ABBA heakskiidul. Näiteks on bändi turundusmaterjalides, veebilehel ja sotsiaalmeedias kasutatud sõnu nagu "ametlik" ja "originaalne", mis jätab mulje, et ABBA ja ABBA Mania vahel on seos või sponsorlus. ABBA andis bändile võimaluse vahetada ka oma nime, ent sellest loobuti.

ABBA Mania loodi 1999. aastal. Bänd on esinenud paljudes riikides ning kirjeldab oma kontserte kui lihvitud ja professionaalseid esinemisi.