Tommy Cashi maailmaturnee lõppkontsert toimub maikuus Tallinnas

Tommy Cash on kogunud maailmas kuulsust tänu postsovetlikule räpistiilile ja muusikavideotele, mis oma robustse õrnuse ja nihestatud huumoriga jõudnud miljonite silmapaarideni. Tuntumatest hittidest on kuulajaid ja vaatajaid köitnud lood nagu "Racked", "Pussy Money Weed", "Little Molly" ja "Winaloto", mida on Youtube'is vaadatud ligi 13 miljonit korda.

Cashi tegemistest on ülevaateid teinud maailma suurimad moe-, muusika- ja filmiajakirjad. Koostööd on räppar teinud kümnete muusikutega: Diplo, Bones, RIFF RAFF, Suicide Boys, Oliver Tree ja Charlie XCX, kes oli üllatusesinejaks Cashi 2018. aasta kontserdil Saku Suurhallis.

Hiljuti andis artist välja lühialbumi "Moneysutra", millel tehti koostööd staaridega maailma eri paigust. Peagi ootab Cashi maailmatuur, mis sisaldab hulgaliselt kontserte USA-s ning Venemaal ja endistes idabloki riikides.

Tommy Cashi maailmaturnee saab alguse 10. veebruaril, mil ta esineb San Franciscos. Pärast ringreisi USA-s liigub Cash Venemaale ja teeb tiiru peale Euroopale. Tuuri viimane kontsert toimub Tallinnas Saku Suurhallis 6. mail.

Piletid kontserdile tulevad müüki reedel, 10. detsembri hommikul kell 10.00.