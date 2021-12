Horror Dance Squad tuli välja singliga "Trouble"

"Oleme olnud liiga karm oma mitte metal fännide ja liiga pop "päris" metal fännide jaoks. Uue looga tahame veelgi seda piiri nihutada," sõnas bändi trummar Henri Kuusk.

Musikaalselt on "Trouble" ülevõimendatud popi mõjutustest, mis on osa bändi olemusest, ning lauljad Karl Mesipuu ja Ian Karell astuvad sammu tagasi oma tavapärasest agressiivsest vokaalstiilist.

"Me oleme kogenud väga palju vastasseisu metali skeenes. Kuuleme väiteid, et rokk ja metal on surnud. Meie eesmärk on näidata, et rokk ja metal saab ja peaks olema lõbus," rääkis solist Karl Mesipuu.

"Trouble" kirjutati koostöös produtsent Sander Sadamiga, loo miksis ja masterdas Cody Stewart.

Vähem kui kuu aega tagasi ilmus bändil lugu "Wear The Crown", millel tegi kaasa ka Genka.