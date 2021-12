Eluiil avaldas loo "Give Me a Sign"

Uue loo algne demo on umbes neli aastat vana, aga Eluiili solist Elis ütles, et sõnum kõnetab endiselt.

"Elu jooksul on mind korduvalt saatnud küsimus, kas see rada, mida tallan, on õige," sõnas Elis. "Siis aga ilmuvad jälle märgid, mis näitavad, et olen õigel teel. Usun, et ma pole ainus, kel seda juhtub."

Uue loo kõla ja atmosfäär sobitub imehästi saabunud talvega. Duo sõnul saab tõelise mitmedimensioonilise elamuse, kui keset tuisku klappidest nende uut lugu kuulata.

Eluiil andis veel teada, et magusat melanhooliat saab nautida ka nende järgnevas loomingus.

Duo Eluiil taga on laulja Elis Loik ja helilooja Villem Rootalu.