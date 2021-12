Kadri Voorand: ümisen jõululaule isegi suvel

"Ma olen üks neist, kelle kohta saab öelda jõuluinimene," ütles muusik Kadri Voorand "Vikerhommikus". Voorand on varemgi kontsertidel jõululaule esitanud, ent siis koos ansambliga Estonian Voices. "Mulle meeldivad jõululaulud ja mulle on alati meeldinud neid laulda. Võin vabalt minna suvel duši alla ja laulda lugu "White Christmas". Ei tea, kas olen täielik friik, aga mind väga tihti kummitavad teatud jõululaulud," ütles Voorand.

Lisaks armastatud jõululugudele kõlavad kontserdil ka Voorandi enda rahulikumad laulud. "See kontsert võiks olla veidi nagu mõtterännak – ma annan omalt poolt helidega impulsi, inimesed saavad häid mõtteid ja unistusi ning nendega koju jalutada," sõnas muusik. Ühtlasi tuleb esmaettekandele Voorandi kirjutatud uus jõululaul "Jõuluks koju". "See on mõnus, lühike ja lööv."

Voorandi kontserdi pikkused ei ole kunagi kivisse raiutud. Naine tunnetab enda sõnul kohapeal, millal on aeg lõpetada. "Vahel jääb mingisugune lugu palju kauemaks kestma ja see tähendab, et järgmisi laule ei jõua mängida. Ega inimene väga kaua kirikupingil istuda ei jaksa, tal peab olema piisavalt mõnus. Oma kõhutundega ja inimeste silmisse vaadates tunnetan selle ära," ütles Voorand ja lisas, et ta jaoks on oluline iga inimesega kontakt saavutada.

Koroonast tingituna on muusikutel olnud vähem esinemisi, aga Voorandi sõnul on mõnes mõttes publikuga kohtumist kui nähtust isegi rohkem kui varem. "Kõik kontserdid on toimunud erilise energia sees. Justkui sellisel moel, et ära on söödud viimnegi taignariba, mis kausipõhja jäänud. Inimesed ise väärtustavad kontserti kõrgelt ja mina esinejana ka."

Kadri Voorandi jõulukontsertidel on temaga laval trummidel Ahto Abner ja bassidel Mihkel Mälgand. Pühademaiku annavad veelgi küünlad, laser-show ja valgusinstallatsioonid, mis lugudega kokku komponeeritud. "Loodan, et tuleb maagiline rännak," ütles Voorand.