Tänavu linastub rekordarv uusi jõulufilme

Filmiandmebaasist IMDB näeb, et uusi jõulufilme on sel aastal linastumas rohkem kui 200. See on kaks korda suurem arv kui 2016. aastal ja kolmekordistunud võrreldes 2011. aastaga.

Mõned uued filmid, näiteks "Silent Night", milles mängib Keira Knightley, ja Netflixi film "Single All The Way", ei ole sellesse numbrisse arvestatud, sest nende pealkirjades puudub sõna "Christmas". Seega on koguarv uusi pühadefilme veelgi suurem.

Ainuüksi Netflixi pühadeprogrammis linastub tänavu 23 uut jõulufilmi ja -saadet. Netflixi pühadefilmid on jõudnud ka eestlaste lemmikute hulka - eelmise nädala vaadatuimate filmide esikümnes on "A Castle for Christmas" "A Boy Called Christmas" ja "Single All the Way".