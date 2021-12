Mäetamm Sylvester Stallone'i maalidest: mõni õppinud kunstnik ei saa talle näolegi

"Mind hämmastas, et Stallone on kogu oma näitlejakarjääri tegelenud kunstiga. Tundub, et tal jääb näitlejatööst nii palju toorest energiat järgi, et on sunnitud selle kuhugi maha laadima," rääkis "Ringvaates" kunstnik Marko Mäetamm.

Stallone'i maalid on Mäetamme sõnul professionaalsed ja hea maitsega. Enamasti maalib näitleja oma keskkonda. "Ise rokipoosis ja kulmust voolab verd. Ta maalib enda maailma ja see on täiesti usutav."

Tänapäeval on Mäetamme sõnul piir harrastus- ja elukutseliste kunstnike vahel hägustunud. "Nii mõnigi akadeemiliselt treenitud kunstnik ei saa Stallone'le näolegi. Temas on veenvust ja enesekindlust."

Sylvester Stallone'i maali saab kunstihuviline kätte üldse mitte ulmelise hinnaga. "Stallone'i maalide hinnad ei ole õhku täis, need maanduvad kuskile 100 000 juurde. Oleksin isegi oodanud, et tema nimi paneb sinna mitu nulli juurde. See on täiesti mõistlik hind," rääkis Mäetamm.

On teisigi talente ja loomeinimesi, kes oma põhitegevuse kõrvalt kunsti loovad. Näiteks The Rolling Stones'i kitarrist Ronnie Wood. "Ta maalib sama mõnusa pretensioonitu tundega, nagu ta ka laval on. Ülimalt hea käega suurepärane kolorist," kiitis Mäetamm. Ka Ronnie Woodi tööd on kunstniku sõnul täiesti taskukohased, tõsi küll, tegu pole originaalmaalidega. Hinnad jäävad 2000-6000 dollari vahemikku.

Ka näitleja Anthony Hopkins on Mäetamme sõnul kihvt kunstnik. "Ta läheneb kunstile samamoodi nagu näitlejatööle: võrdlemisi vähese analüütilise mõtlemisega ja pigem intuitsiooni pealt. Ta laseb asjal sündida. Maalides on ta aga vabam kui näitlejana, tundub, et laseb oma sisemise maailma välja," rääkis Mäetamm.

Eesti maalivatest näitlejatest tõi Mäetamm välja Piret Kalda, Marika Korolevi, Tõnu Tamme ja Ivo Uukkivi.