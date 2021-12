Tarvo Valm: südames tahan olla hevimees

Hiljuti ilmus Tarvo Valmil uus album "Mootorratsanik". Tegemist on juba teise albumiga selle aasta jooksul. Kuigi Tarvo Valmi bänd on muusikamaastikul olnud aktiivne kõigest aasta, on lühikese aja jooksul ilmunud kogunisti kolm albumit.

Bändi uuelt albumilt "Mootorratsanik" võib kuulaja leida ka juba varem tuntuks saanud muusikapalasid. Plaadil on esindatud nii populaarsete lugude kaverid kui ka enda looming.

"Üleüldiselt on see album nagu siuke kogum," ütles Valm. Samuti on albumil esindatud ettekanded suviselt Augustibluusi festivalilt.

Tarvo Valmi bändiruum asub muusiku saunamajas. Naljatledes mainis Valm, et kõrgete elektrihindade tõttu ei ole saunamajas soe. "Siin on tõesti külm ja ükski pill ei kannata seda külmust välja," ütles Valm ja lisas, et suvel teenitud raha tuleb nüüd elektriarvete tasumisele kulutada.

Muusikat rokist folgini

Muusik tegeleb erisuguste muusikažanritega. Tarvo Valmi võib kuulda mängimas nii rokki, bluusi, folki kui ka kantrit. Küll aga ei oska Valm selgepiiriliselt öelda, millise muusikažanri juurde tema süda kõige rohkem kuulub.

"Südames ma tahan olla hevimees," ütles Valm, aga lisas, et iseloomult on ta siiski üsna leebe ja hell.

Tarvo Valmi bändis ei ole liikmete rollid täielikult ära jaotatud. Nii võib ühel hetkel trummide tagant leida ühe inimese, ent järgmisel hetkel on trummar juba solisti rollis. "Lahe on, kui toimub midagi spontaanset ja ettearvamatut," sõnas Valm.

Muusika tegemine peab pakkuma lõbu. Nii ei haara artist igal hetkel kitarri, vaid siis, kui tunneb, et selleks on õige hetk. Lisaks kitarrimängule võib kuulda Tarvo Valmi ka laulmas. Laulmist ei pea Valm aga enda kõige paremaks omaduseks. "Alati võiks parem olla," ütles muusik ja lisas, et peab ennast pigem rahvalaulikuks.

Bändimehe amet pole ainus, millega Tarvo Valm elatist teenib. Lisaks sellele on mees ka õpetaja huvikeskuses Kullo. Valmi õpetussõnade järgi õpivad noored mängima kitarri ja ukulelet. "Meil on super seltskond," ütles Valm ja lisas, et on teinud endale ka laagrikasvataja paberid.

Õpetajaamet on Valmi sõnul tore ning ta tunneb, kuidas tema panus on noorte kasvamisel oluline.

Kuula ka ansambli uut albumit: