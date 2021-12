Jennifer Lawrence kehastab uues filmis ärinaist Elizabeth Holmesi

"Bad Blood" jutustab loo ettevõtjast Elizabeth Holmesist, kes lubas enda firmaga Theranose muuta tervishoiusüsteemi. Lawrence'i ülesanne on näidata Holmesi murrangulist tõusu miljonäriks, ent ka idufirma kokkuvarisemist ja kohtuprotsessi pettuse üle.

Film põhineb raamatul "Bad Blood: Secrets And Lies In A Silicon Valley". Raamatu on kirjutanud Pulitzeri auhinna võitnud uurija John Carreyrou, kes jõudis Holmesi pettusele jälile.

Filmi "Bad Blood" lavastaja on Adam McKay, kellega Lawrence on ka varasemalt koostööd teinud.

Hetkel pole teada, millal film linastub.