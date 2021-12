Jüri Muttika ja Koit Toome testisid aasta auto nominente

Kuue nominendi hulgas on Mercedes-Benz C-Class, Opel Mokka, Hyundai i20, Hyundai Ioniq 5, Škoda Enyaq iV ja Dacia Sandero.

Jah, isegi Dacia, Euroopa odavaim auto, on jõudnud finaali. Kestev koroonapandeemia avaldab enneolematut mõju isegi autotööstusele – autosid ei saa lihtsalt poest kätte, sest poed ei saa neid tehastest kätte, sest tehaseid ei saa arvutikiipe kätte, aga tänapäevased autod on kiipidest pungil.

Autofänn Koit Toome tõdes, et uued autod on läinud väga kandiliseks. "Nagu kirvetöö – hästi teravad nurgad."

Dacia Sandero, hind al 10 390 eurost

Toome märkis, et pole ühelgi autol kunagi tundnud, et rool oleks nii kerge. Samas märkis ta, et auto on täiesti sõidetav ja midagi hullu ei ole. "Meie jaoks, kes on harjunud oma ajal Mossede ja Žigulidega sõitma, on see väga hea auto. Kõik on lihtne, aga asjad on olemas."

Hyundai Ioniq 5, hind al 49 990 eurost

Disaini mõttes jäi see kõige rohkem silma, tunnistas Toome ja tõi välja ka auto suhteliselt suured – 20-tollised – rattad. "80ndate vibe on sees." Võrreldes Daciaga on Toome sõnul tunda, et see on klass kõrgem auto.

Opel Mokka, hind al 16 400 eurost

Toome tunnistas, et kui peaks sõitma selle auto tagaistmel pikka maad, siis oleks see ülimalt ebamugav. Auto juhiistme paneel meenutas talle aga hävituslennuki kokpiti. "Selle raha eest on äge auto. Jälle positiivne üllatus."

Škoda Enyaq iV, hind al 39 200 eurost

Toome tõi positiivsena välja auto kahetoonilise sisu, korraliku puuteekraani ning märkis, et taga on rohkelt ruumi ja juba sõites on aru saada, et sõidad suure autoga. "Hästi suured küljepeeglid. Ma pole nii suuri küljepeegleid näinudki. Pool linna jääb peale. Täitsa normaalne auto, siia mahuks suur pere peale küll ja koergi."

Hyundai i20, hind al 13 990 eurost

Toome tõdes, et autos on plastmassi rohkem kui rubla eest. "Siin on kõik kõva plastmass. Ma ei viitsiks hommikust õhtuni iga päev seda musta plastmassi vaadata. Natuke liiga morbiidne." Ta tõi välja, et ka auto vedrustus on üsna jäik, kuigi sõita on normaalne. Aga olen näinud lahedamaid väikeautosid."

Mercedes-Benz C-Class, hind al 45 120 eurost

"See erineb ülejäänud seltskonnast igatpidi." Tagaistmel mahuks tema hinnangul ka pikamaasõite tegema. Samuti märkis Toome, et auto on seest väga ilus ja võrreldes teiste autodega isegi täiesti teine klass. "Kõik on ka ergonoomiselt kuidagi õige."

Mercedes-Benz C-Class oli ka Toome lemmikauto kuue nominendi hulgast.