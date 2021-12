Õpilasleiutajate konkursi noorimad osalejad tutvustasid "Ringvaates" oma leiutisi

Õpilasleiutajate konkursil osales kokku 658 noort leiutajat 560 ideega.

I preemia sai Mia-Merily Nisu oma sussidega, millel läheb tuli põlema. Idee tekkis tal sellest, et ta kardab pimedust ega taha öösel WC-s käies ema-isa ning oma õde ja venda üles äratada.

II preemia Mark Martin Loomets, kes leiutas skorpionikujulise liikuva valvekaamera, mida on võimalik puldiga juhtida. Päris üksi Loomets oma leiutist ei teinud, teda aitas isa. Ta tunnistas, et keerulisim oli välja mõelda skorpioni saba.

III preemia sai oma leiutise eest Marta Goroško, kes mõtles välja juuksekarva koguja. Idee tekkis tal seepärast, et tema vanaemal-vanaisal ning emal on raskusi nende koristamisel. Goroškol on plaanis neid kogujaid teha veel.

Nisu, Loomets ja Goroško on kõik Kindluse kooli õpirühma lapsed. Kool kuulutati konkursil ka parimaks leiutajate kooliks.

Kindluse kooli õpetaja Eleri Troska nõustus, et originaalse ideega on aina keerulisem välja tulla ja märkis, et ta ka suunas õpilasi oma ideid edasi arendama, kui tundus, et algne idee pole päris see. "Ja tuli väga vahvaid asju."

Koolis pidid lapsed joonistama oma leiutise ja kirjeldama, kellele see on suunatud ja mis moodi see kasulik on. "Selle edasiarendusel tulid vanemad appi."