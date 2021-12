Laulja Billie Eilish avaldas muusikavideo loole "Male Fantasy", mis on pärit artisti viimaselt albumilt "Happier Than Ever".

Tegemist on Eilishi albumi "Happier Than Ever" lõpulooga.

Muusikavideo lavastas ja töötles Eilish ise. Ka kõik eelnevad albumi "Happier Than Ever" muusikavideod on lavastanud Eilish.

"Happier Than Ever" on Billie Eilishi teine album ning see ilmus 2021. aasta juunis.