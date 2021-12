Sven Lõhmus: Black Velveti pääsemine Eurovisioonile oleks ootamatu ja äge

Järgmisel aastal 25. sünnipäeva pidav Black Velvet osaleb tänavu esimest korda Eesti Laulu konkursil. Bändiliige Sven Lõhmus ütles, et võistluslaul "Sandra" on Eurovisioonile pääsu kindlasti väärt.

"Oleme ammu mõelnud Black Velvetiga Eesti Laulul osaleda, aga see realiseerus tänavu," rääkis helilooja ja muusikaprodutsent Sven Lõhmus saates "R2 Pulss". Lõhmuse sõnul on nende võistluslugu äge 80-ndatest mõjutatud laul, millel mõnus minek. "Loo tegin spetsiaalselt Eesti Laulu jaoks ja aega läks umbes neli kuud. Valisime kümne laulu seast välja selle loo, millest nüüd edasiarendus on valminud." Loos on mehe sõnul tähtsal kohal nii põhi- kui ka taustvokaalid. Inspiratsiooni sai lugu USA rokkbändist Toto. "Nad on vokaalidega ägedalt mässanud ja tahtsin sama proovida," sõnas Lõhmus.

Kolmandast veerandfinaalist edasi pääsenud Elina Netšajeva lugu on samuti Sven Lõhmuse kirjutatud. Helilooja pole enda sõnul varem nii palju muusikat kirjutanud kui viimase kahe aasta jooksul. "Sel aastal on välja tulnud kuus-seitse lugu. On olnud väga produktiivne aasta ja tänu koroonale sai palju sahtlisse kirjutatud. Mulle mõjus see hästi," tõdes Lõhmus.

Ka Black Velveti muusikavideoga nägi tiim vaeva. "Video on väga äge. Kui Elina video oli osaliselt Jordaania kõrbes tehtud, siis Black Velveti video siinsamas Tallinnas, mõnusal pimedal ajal."

Viimati osales Lõhmus Eesti Laulul 2017. aastal, tema kirjutatud "Verona" esindas Koit Toome ja Laura Põldvere esituses Eestit ka Eurovisioonil. "Paratamatult pead ennast uuesti näitama ja tõestama, ei saa loorberitele puhkama jääda," rääkis Lõhmus.

Black Velveti võistluslugu "Sandra" on Lõhmuse sõnul Eurovisioonile pääsu kindlasti väärt. "See oleks kõigi meie jaoks ootamatu ja samas väga põnev!"