Shira Eesti Laulust: lugu Pur Muddiga on mu mugavustsoonist väga väljas

"Olin natuke kurb, kui kolmandast veerandfinaalist edasi ei saanud, sest armastan seda lugu, see on mulle oluline ja ma tean, et see on hea muusika," rääkis Shira raadiosaates "R2 Pulss". Naise sõnul oli tema veerandfinaal väga tugev ja suurte nimedega. "Minu jaoks oli kompliment juba see, et sain võistelda nii tugevate muusikutega."

Shira arvates võis tema lugu olla veidi nišilikum ja mitte nii paljudele inimestele peale minna, samas on ta tänulik, et üldse veerandfinaali pääses ja oma muusikat jagada sai.

Laupäeval koos Pur Muddiga vaatajani jõudev projekt on Shira jaoks väga mugavustsoonist väljas. "See laul on tantsuline, mu loomulik stiil aga hingelisem. Aga lugu on nii kvaliteetne ja äge, et otsustasin kaasa lüüa, kui poisid kutsusid," ütles Shira.

2020. aastal jõudis Shira looga "Out in Space" Eesti Laulu finaali välja. Suurel laval esinemine ja pidev meediahuvi isegi veidi šokeeris teda. "See oli väga stressirohke. Koroona ja piirangud olid minu jaoks nagu mingisugune õnnistus. Ma olin väga õnnelik, et sain vaikselt kodus istuda, oma kaaslase ja koeraga olla," tõdes Shira. Siis saabus muusiku jaoks veidi vaiksem periood, kus ta tegeles õppimise ja uue albumi ettevalmistustega. "Tegelesin korralikult ka laulukirjutamisega. Mõned lood, mis olen välja andnud, lähevad ka mu tulevasele albumile, mis loodetavasti uue aasta alguses ilmub," sõnas Shira. Lisaks planeeris ta tõsisemalt kogu Shira projekti. "Otsustasin, et tahan tõesti muusikaga tegeleda, sest olen aru saanud, et tunnen end õnnelikuna."

Uus album tuleb muusiku sõnul eripalgeline. "Enamik laule on kirjutatud erinevate laulukirjutajatega ja valminud erinevate produtsentidega. Üldine joon on ikkagi RnB, soul, natuke popi ja hingelisemat muusikat," avaldas laulja.