Jon Hazel avaldas debüütsingli "Corner Of My Eye"

Muusik ja laulja Jon Hazel avaldas teisipäeval debüütsingli "Corner Of My Eye". RnB mõjutustega lool teevad kaasa Yasmyn ja Gram-Of-Fun.

"Corner Of My Eye" on klahvpillimängija ja laulja Joonas Mattias Sarapuu sooloprojekt, millel mõjutused indie'st alternatiivse popini. Oma lavadebüüdi tegi Jon Hazel Sume festivalil. Artist astus üles ka tänavusel Tallinn Music Weekil.

Sooloprojekti plaan oli Sarapuul pikalt mõtteis, aga mehe sõnul jäi varasemalt justkui mingi tõuge saamata. Eelmisel aastal karantiinis viibimise ajal võttis muusik vastu väljakutse, et teeb iga päev enda Instagrami kontole ühest tuntud loost kaveri. Sellega kaasnenud positiivne tagasiside andis Sarapuu sõnul sooloprojekti sünnile kindlasti hoogu juurde.

Jon Hazeli looming on sümbioos tema eelnevast muusikuelust, kus puuduvad loomingulised piirangud. "Saan seda teha täpselt nii palju, kui hetkel õige tundub, et ennast mitte kusagile mallidesse suruda," rääkis muusik. Enda mõjutajatena tõi Sarapuu esile Keane'i, Tom Misch'i, Anderson .Paaki ja Rüfüs Du Soli.

Jon Hazel on varasemalt koostööd teinud Sander Mölderi, Jozelsi ja Sound In Noise'iga, kelle loomingule muusik oma hääle andnud. Lisaks kuulub Sarapuu klahvpillimängijana kollektiivide Lexsoul Dancemachine, Traffic, Anett ja Jüri Pootsmann ridadesse.

2022. aastal on oodata Jon Hazeli esimest EP-d. "Corner Of My Eye" ilmus plaadifirma TIKS rekords alt ning on kuulatav kõikidel muusikaplatvormidel.