Drake loobus oma Grammy nominatsioonidest

Parimaks räppalbumiks nomineeriti Drake'i album "Certified Lover Boy" ning parima esituse nominendiks sai räppar lauluga "Way 2 Sexy".

Mõlemast kategooriast on Drake'i nimi nüüd räppari ja tema mänedžeride soovil maha võetud. Täpsemat põhjust teada pole, aga Drake on ka varem Grammy auhindade üle nurisenud. 2017. aastal boikoteeris ta Grammysid, sest nominentide seas polnud piisavalt mitmekesisust. Ka eelmisel aastal kritiseeris Drake Grammysid, kui The Weeknd ei saanud ühtki nominatsiooni, ehkki andis välja ühe viimase kümnendi kriitilisemalt kiidetud ja äriliselt edukama albumi "After Hours".

Mõlemasse kategooriasse jääb nüüd neli nominenti. Parima räppalbumi nominendid on J. Cole "The Off-Season", Nas "King's Disease II", Tyler the Creator "Call Me If You Get Lost" ja Kanye West "Donda".

Parima räppesituse kategoorias on nominendid Baby Keem ja Kendrick Lamar "Family Ties", Cardi B "Up", J. Cole "My .Life" ja Megan Thee Stallion "Thot Shot".