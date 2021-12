Krimikirjanik Jo Nesbø: päriselus pole kuritegelikke geeniuseid

Jo Nesbø nimi on raamaturiiulilt paljudele tuttav. Tema loodud geniaalset, aga probleemset politseiuurijat Harryt on nimetatud maailma üheks parimaks krimikangelaseks.

Jo Nesbø on ise öelnud, et raamatute peategelane Harry Hole on kirjaniku hingesugulane. Küll aga muutub tegelane iga raamatuga tujukamaks ja süngemaks.

Nesbø sõnas, et tihtipeale saab ta alles hiljem raamatuid lugedes aru, et kirjutas sellest, mis parasjagu tema elus aset leidis. "Kirjutamise ajal ei saa ma sellest aru," ütles kirjanik. "Võib-olla on tõsi, et kõik kirjanikud kirjutavad iseendast."

Kirjaniku raamatutes on kajastatud ka palju vägivalda. Nesbø tõdes, et talle meeldib vägivallast kirjutada.

"Ma usun, et vägivald on midagi sellist, mis enamikku meist lummab," ütles Jo Nesbø ja lisas, et inimestel on vägivalla suhtes ka teatav uudishimu. Kirjaniku arvates on päriselu kuritegevus üsna armetu ning kuritegelikke geeniusi ei eksisteeri.

Kirjanik nentis, et ta ei kirjelda täpselt elu politseis. "Mõrv on metafoor ja kriminaalromaan on vahend, millega rääkida lugusid inimestest."

Kirjutama hakkas Nesbø kahe oma sõbra lõbustamiseks. Nüüd on kirjaniku teoseid müüdud enam kui 50 miljonit ning tema raamatud on tõlgitud 50 keelde.

"Ma hakkasin kirjanikuks, et mul oleks vabadust," ütles Nesbø ja lisas, et loobus kirjanikuks saades enda hästi tasustatud tööst.

Kirjutamine sai alguse bändist

Lisaks kirjutamisele tegeleb Nesbø ka jalgpalli ja muusikaga. Kuigi jalgpalliga kirjanik enam aktiivselt ei tegele, annab ta siiani kontserte enda bändiga Di derre.

Jo Nesbø sõnul on laulusõnade kirjutamine olnud suureks abiks ka hilisemate menuromaanide kirjutamisel. "Ma usun, et poplauludele sõnade kirjutamine oli ilmselt minu kirjutamiskool," ütles kirjanik ja lisas, et õppis laulude kirjutamisega jutustama inimestele lugusid kolme salmi ja refrääni kaudu.

Romaane kirjutades alustab Jo Nesbø alati lühikokkuvõtte kirjutamisega. Seega teab Nesbø juba algusest peale, kes on tema järgmises teoses mõrvar. Kirjaniku sõnul tuleb küll kirjutamisel keskenduda teose süžee korrapärasusele, ent loos peab tema arvates olema ka südant. "Ainult ajust ei piisa," ütles Nesbo.

"Kui ma kirjutan haaravat südamlikku lugu, usaldan oma sisetunnet ja enda südant," mainis Nesbø ja lisas, et see võib erineda paljustki tema esialgsest lühikokkuvõttest.

Lisaks krimiromaanide kirjutamisele, kirjutab Nesbø ka lasteraamatuid. Lasteraamatute kirjutamine sai Jo Nesbø sõnul alguse tänu tema tütrele. Täpsemalt soovis tütar, et isa jutustaks talle lugusid just selliste märksõnadega nagu tütar vajalikuks pidas. Näiteks pidi Nesbø jutustama lapsele lugu printsessist, kes on väga tütre moodi.

Lasteraamatustest on Jo Nesbø kirjutanud doktor Proktorist ja puuksupulbrist. "See meeldis mu tütrele ja ma sain ise ka aru, et sellest saaks raamatu, nii et ma hakkasin kirjutama sarja doktor Proktorist ja tema sõpradest." Kuigi raamat meeldis tütrele väga, ei kiitnud laps heaks puukspulbrit.