Eesti Laul avalikustas viimased veerandfinalistid

Eesti Laulu neljandas veerandfinaalis astuvad võistlustulle nii eesti- kui ka võõrkeelsed lood. Televaatajate hääletus saadab poolfinaalidesse kolm laulu, kaks edasipääsejat otsustab žürii. Hääletus avatakse saate lõpus, kui kõik lood on esitletud.

Ka viimast veerandfinaali juhivad Eurovisioonil üles astunud Eesti artistid, kelleks sel laupäeval on Getter Jaani ja Jüri Pootsmann.

Getter Jaani esindas Eestit suurel lauluvõistlusel 2011. aastal looga "Rockefeller Street" ja Jüri Pootsmann lauluga "Play" aastal 2016.

IV veerandfinaali võistlejad tähestiku järjekorras:

• Ariadne "Shouldn't Be Friends": autorid Liina Ariadne Pedanik, Martti Hallik, Sofi Meronen, Aleksi Liski

• Black Velvet "Sandra": autor Sven Lõhmus

• Dramanda "Tule minu sisse": autorid Amanda Hermiine Künnapas, Hendrik Põlluste

• Eleryn Tiit "Tunnete keel": autorid Karl Killing, Gevin Niglas, Eleryn Tiit, Aron Blom

• ELYSA "Fire": autorid Linnea Deb, Ellen Benediktson, Andreas Stone, Elisa Kolk, Indrek Rahumaa

• EMILY J. "Quicksilver": autorid Vallo Kikas, Emili Jürgens, Ani Nnebedum, Aleksanteri Hulkko

• Jessica "My Mom": autorid Steven Ilves, Jessica Rohelpuu

• Minimal Wind ft. elisabeth tiffany "What To Make Of This": autorid Paula Pajusaar, Taavi-Hans Kõlar, Elisabeth Tiffany Lepik, Ralf Erik Kollom

• Ott Lepland "Aovalguses": autorid Ott Lepland, Maian Anna Kärmas, Karl-Ander Reismann

• Púr Múdd, Shira "Golden Shores": autorid Madis Sillamo, Oliver Rõõmus, Joonatan Siiman, Kasper Krogh Vestergaard, Nikolaj Tøth Andersen

Eesti Laul 2022 neljas veerandfinaal toimub laupäeval, 11. detsembril kell 21.35 ning on vaadatav telekanalite ETV ja ETV+ vahendusel, veebikanalis Jupiter ja Eesti Laulu kodulehel.

Edasipääsu poolfinaalidesse on juba taganud: Alabama Watchdog "Move On", Andrei Zevakin feat. Grete Paia "Mis nüüd saab", Anna Sahlene "Champion", Boamadu "Mitte kauaks", Elina Nechayeva "Remedy", Evelin Samuel "Waterfall", Helen "Vaata minu poole", Jaagup Tuisk "Kui vaid", Jyrise "Plaksuta", Kaia-Liisa Kesler "Vaikus", Maian "Meeletu", Merilin Mälk "Little Girl", STEFAN "Hope", Stig Rästa "Interstellar", Triin Niitoja ja Frants Tikerpuu "Laululind".

Kõiki Eesti Laulu veerandfinaalides kõlanud lugusid saab kuulata veebikanalis Jupiter.

Eesti Laul 2022 poolfinaalid toimuvad 3. ja 5. veebruaril ning võitja selgitab välja suur finaal 12. veebruaril Saku Suurhallis.