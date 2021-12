Peeter ja Jaagup Jalakas peavad oluliseks Tame Impala loomingut

Raadio 2 saates "Suur plaat ja väike plaat" olid seekord külas isa ja poeg Peeter ja Jaagup Jalakas. Saates kõlasid isa ja poja valitud muusikapalad, mida nad peavad enda eluteel tähelepanuväärseks. Nii leidsid mõlemad, et Tame Impala looming on neile oluline.

Nelja loo valimine osutus nii isale kui ka pojale keeruliseks. "Kui ikkagi kõrvade vahelt on selle suhteliselt pika aja jooksul väga palju muusikat läbi käinud, siis see kokku tõmmata nelja pala sisse, on ikka väga-väga raske ülesanne," lausus Jaagup Jalakas.

Nii isa kui ka poeg tõdesid, et ei tea küll kummagi valikut, ent aimavad, mis palad võivad saates kõlada.

"Kuna me oleme ühe katuse all elanud, siis me oleme pidanud arvestama üksteise kõlaritest kostuva muusikaga aeg-ajalt," ütles poeg Jaagup ja lisas, et isa muusikamaitse on väga varieeruv.

Peeter Jalakas valis enda neli lugu välja lähtuvalt sellest, mida peab enda eluperioodidel oluliseks.

Esimesena kõlas isa Peetri valikust Led Zeppelini lugu "Immigrant Song".

"Ta tuli minu ellu õrnal ajal ja jäi sinna kogu eluks," ütles Peeter Jalakas ja meenutas, et nooruspõlves unistas ta sellest, et saaks osa ka bändi kontserdist.

Poja Jaagup Jalaka muusikanimekirjast kõlas Underworldi lugu "Born Slippy".

Underworldi lugu meenutab Jaagup Jalakale lapsepõlve, mil isa tõi talle Ameerika Ühendriikidest kingituse. Kingituseks oli duubelkassett, mis oli tol ajal väga hinnas. Kassetil oli ka Underworldi lugu "Born Slippy".

Lugu kõnetas Jaagupit niivõrd, et kuulas seda korduvalt algusest lõpuni.

Muusikapala hakkas meeldima ka Jaagupi emale, kes otsustas kasutada lugu ühel enda moeetendusel. Kahjuks kadus kassett pärast etendust ning Jaagupil polnud enam võimalust muusikapala kuulata.

Peeter Jalaka elu on saatnud ka ansambel Sex Pistols. Jalakas meenutas, et ansambel jõudis temani keskkoolis.

Lisaks meenutas Peeter Jalakas lustliku lugu sellest, kuidas keskkoolis sooviti hoida noori läänemaailma muusikast kaugel. Nii tuli kooli ühel päeval mees, kes lasi aulas Sex Pistolsi muusikat. Tutvustus pidi olema selle mõttega, et noored mõistaksid, kui halva muusikaga on tegemist. Kahjuks noored samal arvamusel polnud ning järgmisel päeval oli bändi muusika koolis kõige populaarsem.

"Tagajärg oli see, et Pistols oli kohe kooli number üks," meenutas Jalakas.

Sasha lugu "Xpander" meenutab Jaagup Jalakale teismeiga. Noorena Sasha plaati kuulates unistas Jaagup koos sõbraga läänelikust maailmast, mis tundus noortele kättesaamatu. "Samas see kõik tundus nii põnev," ütles Jaagup Jalakas.

Peeter Jalaka elus mängib olulist rolli ka Saksamaa ansambli Einstürzende Neubauten muusika.

Jalakas meenutas, et esimest korda bändi muusikat kuulates ei mõistnud ta, millega on täpsemalt tegu. "See nagu ei olnud õieti muusika, see oli siuke kummaline nähtus," ütles Jalakas ja lisas, et kummalisusest hoolimata lummas bändi muusika meest.

Mida rohkem Peeter Jalakas bändi loomingut kuulas, seda enam sai ta aru, et nende laulude sisu on väga poeetiline ja romantiline.

Ka Peeter Jalaka viimane lavastus "Aed" on inspireeritud bändi singlist "The garden". Lavastuse tarbeks soovis Peeter Jalakas loost orkestriseadet ning pöördus selleks enda hea sõbra Tõnu Kõrvitsa poole. Selgus, et muusika on ka Kõrvitsa lemmik.

Muusika ei ole Jaagup Jalakale võõras ning juba noorena mängis ta klassiõhtutel muusikat. Vanemaks saades alustas Jaagup ka enda teed diskorina.

Nii pärineb Henrik Schwarzi lugu Jaagup Jalaka ligikaudu kümneaastasest diskori perioodist.

"Henrik Schwarzi Eestisse toomine oli mul tükk aega unistus," rääkis Jaagup Jalakas ja lisas, et Schwarz tuli väga ootamatult elektroonilise muusika maailma ning sai selles valdkonnas kiiresti tuntuks.

Jaagup Jalaka unistus läks täide ning Schwarz esines Eestis festivalil Plekktrumm.

Muusik Brian Eno on saatnud Peeter Jalaka eluteed.

"Tundus, et ma ei saa teda välja jätta. Ta on ka üks neid, kes kuidagipidi on mulle hästi oluline olnud," rääkis Jalakas Brian Enost ja lisas, et artist on tema sõnul mõjutanud väga palju tänapäeva muusikat.

Jaagup Jalaka viimase sooviloona kõlas saates Tame Impala lugu "I Don't Really Mind". Tame Impalat peab Jaagup Jalakas hetkel üheks enda lemmikuks ning ootab väga ka artisti albumit.

Poja Jaagupi arvates on tänapäeval kadunud albumite võlu. See on mehe sõnul seotud palju tänapäevase Spotify-kultuuriga. Jaagup Jalakas meenutas, et kui varem tekitas füüsilise plaadi kuulamine elevust, siis selle võlu on tänapäeval kadunud. Samuti võtsid inimesed varem plaatide kuulamiseks eraldi aja.

Tame Impala loomingut peab tähelepanuväärseks ka isa Peeter Jalakas. "Ta on ka mõneti jällegi mingisugune ajastumärk ja kuidagi, kes sõnastas uuesti vanad tõed," sõnas Peeter Jalakas.

Saate lõpus tõdes poeg Jaagup, et kui ta oleks pidanud enne saadet arvama isa muusikanimekirja, oleks ta ilmselt pannud selle valikuga täppi.

Intervjuud Peeter ja Jaagup Jalakaga saab kuulata Raadio 2 kodulehelt.