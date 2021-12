Eesti näitlejatega Netflixi sari "Viikingid: Valhalla" jõuab vaatajateni veebruaris

Jätkusarjas "Viikingid: Valhalla" liigub tegevus põhisarjast "Viikingid" sajandi võrra edasi, 11. sajandi algusesse, ning keskendub tegelaste Leif Eriksoni, Harald Hardrada, William Vallutaja ja Freydis Eriksdotteri võitlusele ellujäämise nimel pidevalt muutuvas ja arenevas maailmas.

Pääru Oja kehastab Arne Gormssoni nimelist tegelast, kes astub sarja 24 episoodist üles kümnes. See, kui palju Henessi Schmidt sarjas ekraaniaega sai, pole teada.

VIKINGS: VALHALLA - February 25, 2022

Set 100 years after the original series, Valhalla chronicles the journey of some of history's most famous Vikings - Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, and Harald Sigurdsson as they fight for survival and glory. Here's your first look. pic.twitter.com/ds18i4oB2Q