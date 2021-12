Jupiter esitleb spioonisarja "Väike trummitüdruk"

Kaheksaosaline põnevussari "Väike trummitüdruk" ("The Little Drummer Girl") sukeldub rahvusvahelisse spioonimaailma, kui särav inglise näitlejanna Charmian Ross, hüüdnimega Charlie, värvatakse Kreeka-reisi ajal topeltagendiks. Spioonisarja tegevus toimub 1970-ndatel, taustal annavad tooni sündmused, kui 1979. aastal plahvatab Bonnis diplomaatide linnaosas pomm. Iisraeli spioonikomandör Martin Kurtz on veendunud, et kuriteo taga seisab Palestiina revolutsioonilise rakukese juht Khalil ja ta mõtleb ta välja keeruka plaani mehe tabamiseks.



Sarja on lavastanud Lõuna-Korea tunnustatumaid režissööre, BAFTA-ga pärjatud Park Chan-wook. Sarjas teevad kaasa mitmed auhinnatud näitlejad, sh Florence Pugh ("Väikesed naised", "Must lesk"), Alexander Skarsgard ("Suured väikesed valed", "Melanhoolia", "Godzilla vs Kong"), Michael Shannon ("Vee puudutus", "Nugade peal") ja teised.



Spioonisarja aluseks on John le Carre samanimeline romaan, mis ilmus 1983. aastal. "Väike trummitüdruk" esilinastus BBC-s 2018. aasta lõpus ja selle näitamisõiguseid on müüdud paljudesse riikidesse üle maailma. Eestis on sarja hetkel võimalik näha veebikanalis Jupiter.