The Cure esineb järgmisel aastal Riias

Üle 40 aasta tegutsenud ansambel The Cure eesotsas solisti Robert Smithiga esineb 6. oktoobril 2022 esimest korda Riias Riia Arenal. See on ainus kontsert Baltikumis.

The Cure (esialgse nimega Easy Cure) sai alguse 1976. aastal Crawley's, Inglismaal kui Robert Smith koos koolikaaslastega muusikat tegema hakkas. Debüütalbum "Three Imaginary Boys" ilmus 1979. aastal ning kriitikud andsid sellele positiivse hinnangu ja bänd kategoriseerus žanritesse post-punk ja new wave.

Järgmise albumiga "Seventeen Seconds" liikus bänd tumedama ja süngema stiili suunas, mis koos Smithi muutunud imagoga, mõjutasid tugevalt nii sündivat gooti roki žanri kui ka seda ümbritsevat subkultuuri. Nii peetaksegi The Cure'i üheks eredamaks gooti roki näiteks ning pioneeriks.

Bändi kommertslikus mõttes edukaim album on 1989. aastal ilmunud "Disintegration", kust pärinevad hitid nagu "Lullaby", "Lovesong" ja "Pictures of You".

The Cure on karjääri vältel välja andnud 13 stuudioalbumit, mitmeid kontsertalbumeid ja kogumikke, üle 40 singli ning müünud rohkem kui 30 miljonit albumit.

Bändi on pärjatud ka mitmete muusikaauhindadega – Brit Awards, MTV Music Video Awards, Ivor Novello Awards jt, ning 2019. aastast alates on neil koht rock'n'roll'i kuulsuste hallis (Rock and Roll Hall of Fame).