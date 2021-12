Eesti Laulu viimast veerandfinaali juhivad Getter Jaani ja Jüri Pootsmann

Kolm laupäeva on Eesti Laulu veerandfinaale juhtinud Eurovisioonil üles astunud Eesti artistid. Erandiks pole ka viimane saade, mida sel laupäeval juhivad Getter Jaani ja Jüri Pootsmann. Getter esindas Eestit suurel lauluvõistlusel 2011. aastal looga "Rockefeller Street" ja Jüri Pootsmann lauluga "Play" aastal 2016.



Esmaspäeval avaldab värske saatejuhtide paar "Ringvaates" need kümme lugu, mis hakkavad võistlema viimaste poolfinaali kohtade nimel neljandas veerandfinaalis sel laupäeval.



Edasipääsu poolfinaalidesse on juba taganud: Alabama Watchdog "Move On", Andrei Zevakin feat. Grete Paia "Mis nüüd saab", Anna Sahlene "Champion", Boamadu "Mitte kauaks", Elina Nechayeva "Remedy", Evelin Samuel "Waterfall", Helen "Vaata minu poole", Jaagup Tuisk "Kui vaid", Jyrise "Plaksuta", Kaia-Liisa Kesler "Vaikus", Maian "Meeletu", Merilin Mälk "Little Girl", Stefan "Hope", Stig Rästa "Interstellar", Triin Niitoja ja Frants Tikerpuu "Laululind".



Kõigi Eesti Laulu veerandfinaalides kõlanud lugudega saab tutvuda Eesti Laulu kodulehel.



Eesti Laul 2022 poolfinaalid toimuvad 3. ja 5. veebruaril ning võitja selgub suures finaalis 12. veebruaril Saku suurhallis.