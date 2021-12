Filmist "Matrix: Ülestõusmine" avaldati treiler

Filmis mängib Neod Keanu Reeves ja Trinityt Carrie-Ann Moss. Erinevad stseenid uuest filmist kohtuvad treileris kolme algse filmi kaadritega.

Tegu on ulmefilmiseeria neljanda filmiga. Esimene "Matrixi" filmi linastus 1999. aastal ja sellele järgnesid "The Matrix Reloaded" ning "The Matrix Revolutions", mis ilmusid 2003. aastal.

Neljanda filmi lavastaja on Lana Wachowski, kes koos õe Lillyga ka kolm eelnevat filmi lavastas. Filmis mängivad veel Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson, Daniel Bernhardt, Yahya-Abdul Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci ja Telma Hopkins.

"Matrix: Ülestõusmine" jõuab kinodesse 22. detsembril.