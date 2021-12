Tartut saab nüüd külastada ka virtuaalselt

Tartu linnal valmis virtuaaltuur, mis on ingliskeelne ja leitav Visit Tartu kodulehelt . Virtuaaltuur on mõeldud kasutamiseks nii mobiilis kui ka arvutis. Lisaks on virtuaaltuuri võimalik vaadelda VR-prillidega.

Tartu virtuaaltuur koosneb 25 panoraamvaatest, sh neljast droonivaatest. Vaadetes on esile toodud olulisemad turismiobjektid ja vaatamisväärsused ning iga objekti juures ka lisainfo.

Virtuaaltuur algab avapanoraamiga, kus on asukohapuntide menüü ja kaardirakendus. Avavaatele on märgitud kõik asukohapunktid, mis on tuurisiseselt omavahel seotud, ning külastaja saab liikuda ühest asukohast teise. Valitud asukohtadel on ka audioheli, näiteks Raekoja platsil asudes võib kuulata Raekoja kellamängu, Lodjakoja juures aga loodushelisid.