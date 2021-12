Sahlene: ma annaksin endast parima, et Eestit esindada

Eesti Laulu kolmandast veerandfinaalist tagas edasipääsu ka rootsi lauljanna Sahlene. Lauljatar loodab, et saab tulevikus Eestit Eurovisioonil esindada.

Sahlene sõnul oli veerandfinaal pingeline, kuid poolfinaali pääsemine mõjus lauljale kergendavalt.

"Eurovisioonil on minu elus oluline roll," ütles lauljatar ja meenutas, et lapsepõlves ei unistanud ta Eurovisiooni laval esinemisest. "Eurovisioon leidis mind," ütles Sahlene.

Aastatega on Eurovisioon saanud lauljale südamelähedaseks. "Eurovisiooni fännid on lojaalsed ja armastavad," rääkis muusik.

Sahlene'i Eesti Laulu võistluslugu "Champion" on naise sõnul inspireeritud kõigist inimestest, kes on oma elutee jooksul millestki üle saanud. Selleks võib olla näiteks haiguse seljatamine, lahutus või kiusamine.

"Ma annaksin endast parima, et Eestit esindada," sõnas laulja ja lisas, et muidugi peaksid eestlased hääletades kuulama oma südame häält. "Ma annan endast parima ja loodan, et sellest piisab."