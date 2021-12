Alabama Watchdog: Eesti Laulu poolfinaal on ilmselgelt prioriteet

Eesti Laulu poolfinaali tagas endale koha ansambel Alabama Watchdog. Võistlust võtab bänd tõsiselt ning poolfinaalis esinemine on neile esmatähtis.

Ansambel Alabama Watchdog on veel üsna noor. Järgmise aasta alguses tähistatakse bändi esimest sünnipäeva.

Bändi lugu "Move On" sündis prooviruumis. "Sealt kujunes see mõte, et võiks selle Eesti Laulule saata," ütles ansambli liige Ken Einberg.

Sven Seinpere sõnul oli bändil ka teisi lugusid, mida nad mõtlesid konkursile saata. "Tundus, et see võib olla selles kontekstis kõige parem," ütles Seinpere Eesti Laulu võistlusloo kohta. Küll aga lisas, et bändil ei olnud kordagi mõttes kirjutada laul spetsiaalselt võistluse jaoks.

Tulevikus plaanib bänd tulla avalikkuse ette mõne uue looga, kuid esmatähtis on Eesti Laulu poolfinaalis esinemine. "Ma arvan, et Eesti Laulu poolfinaal on ilmselgelt prioriteet," sõnas Seinpere.

Inspiratsiooni ammutavad bändiliikmed erinevat moodi. Taaniel Pogga saab kõige rohkem loomingulist innustust vaikusest ning Sven Seinpere koeraga jalutamisest. Ken Einbergi sõnul annab talle innustust teiste artistide lugude kaverdamine. "Sealt tekib kuidagi enda kõnekeel ja sealt hakkavad oma lood välja tulema," ütles Einberg.

Ka enda muusikavideos keskendusid liikmed suures osas improviseerimisele. Muusikavideo valmimiseks oli bändil aega kaks nädalat.