Lauri Saatpalu: inimestele lähevad korda mõtestatud tekstid

Saates "Hommik Anuga" olid külas Lauri Saatpalu, Jaan Sööt ja Pääru Oja, kes on moodustanud muusikalise trio. Laulja Lauri Saatpalu sõnul soovivad nad edasi kanda muusikat, mille tekst on mõtestatud.

Trio sai kokku tänu näitleja Pääru Ojale, kes mõned aastad tagasi avastas enda jaoks ühe loo ning saatis selle Lauri Saatpalule tutvumiseks. Kuigi Pääru Oja plaan oli teha Saatpaluga koostööd, jäi see mõneks ajaks soiku. Nüüd on aga Oja ja Saatpalu muusikalised teed ühinenud ning triosse lisandus ka Jaan Sööt.

"Sattusime nii kokku ja ma ei tea, miks nad on nõus mind kampa võtma, aga ma olen väga tänulik," ütles Oja.

Kuigi Pääru Oja on varem maininud, et pillimäng valmistab talle hirmu, siis ansamblis mängib ta nii kitarri kui ka laulab.

"Hommik Anuga" saates tuli muusikute esituses ettekandele laul "Mängime armastust" filmist "Teisikud". Küll aga ei kõlanud lugu vene, vaid eesti keeles.

"Need on väga valusad sõnad, aga need ei ole küünilised," iseloomustas laulu Lauri Saatpalu.

Lauri Saatpalu sõnul peaksid artistid kontsertidel ette kandma lugusid, mille tekst on kooskõlas muusikaga. "Inimestele lähevad korda mõtestatud tekstid," ütles Saatpalu.

Artistid Saatpalu ja Sööt on koos muusikat teinud juba 1984. aastast. Nende muusika suur austaja on olnud Pääru Oja, kes meenutas, et ansambli kontsertidel mõtles ta ikka ja jälle sellest, kui laheda kogemuse osaliseks on ta saanud.

Lisaks muusikale seob kolme meest ka näitlemine. Nii on näitleja Pääru Oja hõivatud mitmesuguste välismaiste filmiprojektidega. Hiljuti viibis Oja Tenerife saarel, et teha seal koostööd soomlasest filmirežissööriga. Samuti tegi ta kaasa Netflixi sarjas "Viikingid".

Ka Lauri Saatpalule ja Jaan Söödile pole teatrimaailm võõras. Hetkel astub Saatpalu üles lavastuses "Sinihabe". Jaan Sööt on kaasa teinud ligikaudu neljas või viies filmis. "Roll oli üks. Ma mängisin kõigis mustlast," ütles Sööt oma näitlemiskarjääri kohta.

Saates esitasid muusikud ka loo "Vala veini", mille sõnade autor on Üllar Saaremäe. Saatpalu rääkis, et mida rohkem ta luuletuse sõnadesse süvenes, seda enam tekst teda puudutas. "See iga rida puudutas mind," ütles Lauri Saatpalu ja lisas, et just seetõttu soovib ta lugu laulda ning kuulata.