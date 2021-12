Kihnlane soovib, et filmitegijad jätaksid saarest tõetruu mulje

Huvi Kihnu vastu on suur nii kodumaal kui ka välisriikides. Üheks põhjuseks, miks välismaalased Kihnut külastada soovivad, on Mare Mätase sõnul UNESCO tiitel. Samuti on Kihnu tuntust kogunud saarena, kus võim on naiste käes.

Küll aga ei ole Mare Mätase sõnul kõik koostööd filmitegijatega alati suurepäraselt sujunud. Mätas soovib, et filmitegijad jätaksid saarest ja Kihnu kultuurist tõepärase mulje, mitte ei loo oma fantaasiaga midagi juurde. "Mulle ei meeldi see, kui ma pean muutuma näitlejaks, et mängima seda, mida nad ette kujutavad," ütles Mätas saates "Hommik Anuga".

Nii juhtus ühe Itaalia filmimeeskonnaga, kes ei soovinud näidata Kihnu tõelist kultuuri. Filmitegijad olid huvitanud ainult sellest, mis neile parasjagu oluline tundus.

"Eeltöö on tegemata," ütles Mätas ja lisas, et näiteks ei teinud itaallased vahet kalapüügil ja meresõidul. Kalapüük tähendab kihnlaste jaoks tavapärast tegevust, kus päeval püütakse kala ja õhtul ollakse perega. Meresõit seevastu tähendab mitmekuulist rännakut merel. Filmitegijate ettekujus oli, et Kihnu mehed suunduvad kuudeks merele, et tegeleda seal kalapüügiga.

Mark Soosaare filmi "Kihnu naine" peab Mare Mätas üsnagi tõetruuks ning tema sõnul on film aidanud tõsta Kihnu naise kuvandit ja väärtust. "See on igati kiiduväärt töö," rääkis Mätas ja lisas, et ka ajalooliselt on tegemist väärtusliku materjaliga.

Küll aga ei tundunud kihnlastele tõetruu "Kihnu mehe" film. "Kihnlased arvavad, et see ei olnud õige ja see oli ebaõiglane," ütles Mätas ja selgitas, et kohati näidati Kihnu mehi halvas valguses. Mare Mätas rääkis, et kuigi Kihnus on meeste alkoholitarvitamine probleem, ei näe ta, et see erineks kuigi palju mujal Eestis toimuvast. "Sellist alkohoolikut Kihnus ei ole, kes kõik kättesaadava ära joob."

Rikkalik toidukultuur

Kihnlastele on traditsioonide järgimine oluline. Olgu selleks pidustused või toidukultuur. Küll aga on Mare Mätase sõnul keeruline orienteeruda tänapäeva maailmas, kus peaaegu igal inimesel on omad toidueelistused.

Kihnlaste toidulaual on valdavalt esindatud kala ja liha. Kõige tähtsam Kihnu peotoit on lihakartulid. "Kihnlase jaoks on see ääretult oluline ja üks identiteedi tunnus on rahvuslik toit."

Küll aga satub saarele aina enam taimetoitlasi, kellele pole kihnlaste toidulaud vastuvõetav. Mare Mätas leiab, et kuigi sellises olukorras tuleb olla kannatlik, on ta seisukohal, et inimesed peaksid olema rohkem mõistlikud ja vastutulelikumad.

"Pead aru saama, kus sa oled," ütles Mätas ja lisas, et inimesed sageli ei mõista, et väikesaarel on ressursid piiratud. Näiteks on Kihnus kaubapäev ainult kahel korral nädalas.

Pühapäeva juurde käib kihnlastel puhkus, ent ära ei unustata ka kogukonnaliikmeid. "Aktiivne suhtlus käib pühapäeva juurde," ütles Mare Mätas ja rääkis, et naised panevad sel päeval jalga valged sukad ja selga kördi. Seejärel suunduvad naised juba üksteise juurde külla ning arutavad külauudiseid.