Stefan: lootus sureb viimasena

Artist Stefan esitas Eesti Laulu veerandfinaalis oma muusikavideo laulule "Hope". Mees tõdes, et laulu pealkirjast inspireerituna lootis ta veerandfinaalis, et pääseb edasi ka järgmisesse vooru. "Lootus sureb viimasena," ütles muusik.

Stefani lugu "Hope" on mõjutatud vestern-stiilist. "Tahtsime midagi taolist teha," rääkis artist ja lisas, et nende eeskujuks oli 1960. aastate filmimuusika. Ka muusikavideo sündis vesternile omaselt Hispaania kõrbes.

Muusikavideo autorid on kaksikvennad Raul ja Romet Esko. "Nemad on minu meelest noored geeniused," iseloomustas Stefan vendasid.

Artist meenutas, et esimene kohtumine kaksikvendadega leidis aset jõusaalis. Hiljem sai Stefan teada, et Eskod loovad suurepärasel tasemel muusikavideoid. "Mõtlesin, et peame midagi tegema," rääkis Stefan plaanist ja lisas, et mõni aeg hiljem olid kaksikud muusiku meeskonnas.

Muusikavideo filmimine läks Stefani sõnul sujuvalt. "Kõik oli äge. Kõik läks sujuvalt."