Merilin Mälk: inglise keeles on lihtsam laulda

Eesti Laul 2022 poolfinalist Merilin Mälk tõdes, et kuigi tema varasem repertuaar on peamiselt eestikeelne, on inglise keeles märksa lihtsam laulda.

Muusik Merilin Mälk mainis, et kuigi veerandfinaalis püüdis ta olla enesekindel, tekkisid tal ikka mõtted, kas saab poolfinaali edasi. "Sain!" ütles Merilin Mälk rõõmustades.

Kuigi valdav osa Merilin Mälki loomingust on eestikeelne, esineb ta Eesti Laulu konkursil ingliskeelse looga "Little Girl". Mälk tõdes, et tundis sel korral, et soovib laulda võõrkeeles.

"Inglise keeles on mingil määral häälikute pärast lihtsam laulda. Eesti keeles lihtsalt on isiklikum."

Tegemist pole muusiku esimese korraga astuda üles Eesti Laulu konkursil. Eelmisest võistlusest võtab Merilin Mälk kaasa õppetunni, et kõige rohkem peab usaldama iseennast. "Sa tead, kes sa oled ja sa tead, mis sulle kõige paremini sobib."

Merilin Mälki lugu "Little Girl" räägib tüdrukust, kes on eksinud linna ning ei tea, mida ta oma eluga peaks edasi tegema.