Ansambel Little Mix teeb muusikast pausi

Tüdrukutebänd jagas uudist enda sotsiaalmeedia kanalil.

"On olnud kümme hämmastavat aastat, suurepärane seiklus ja me tunneme, et on õige aeg teha paus, et saaksime end laadida ja mõne muu projektiga tegeleda," kirjutas bänd Twitteri postituses.

Vaatamata teadaandele teha enda muusikalises tegevuses hetkeks paus, lubasid liikmed tulla tulevikus oma austajate ette taas tagasi.

"Meil on olnud teiega uskumatuid mälestusi ja me ei jõua ära oodata, et saaksime veel nii palju teha," ütles bänd.

Tüdrukutebänd Little Mix loodi 2011. aastal Suurbritannia telesaates "The X factor". Algselt kandis bänd nime Rhythmix.

Bändi kaks esimest singlit "Cannonball" ja "Wings" tõusid Ühendkuningriigi muusikaedetabelis esimesele kohale ning alates sellest ajast on bänd igal aastal saavutanud loo, mis jõuab edetabelite esikümnesse.

We wanted to let you all know that after the Confetti tour in April/May next year we are going to be taking a break from Little Mix. pic.twitter.com/d5pYwYryIu