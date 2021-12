Avalikustati Juice WRLDi eluloofilmi "Into The Abyss" treiler

Varalahkunud muusik Juice WRLDi dokumentaalfilm "Into The Abyss" kajastab artisti elu ja loomingulist tegevust.

Filmi treiler ilmus 2. detsembril, sest just sel päeval oleks pidanud räppar Juice WRLD (kodanikunimega Jarad Higgins) tähistama oma 23. sünnipäeva.

Lisaks artisti karjäärile puudutab film Higginsi võitlust vaimuhaigustega. Samuti seda, kuidas muusikust sai oma generatsiooni esindaja ja paljude noorte lemmik.

"Into The Abyss" lavastaja on Tommy Oliver, kelle varasemate tööde hulka kuulub 2013. aasta draama "1982" ja HBO mullune dokumentaalfilm "40 Years A Prisoner".

Film linastub HBO Maxi voogedastusplatvormil 16. detsembril 2021.