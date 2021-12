Täna selguvad Eesti Laulu järgmised poolfinalistid

Seekord astuvad vaatajate ette nii värsked nimed kui ka juba tuntud ja kogemustega artistid.

Ka tänaõhtused saatejuhid Laura Põldvere ja Ott Lepland on mõlemad Eestit Eurovisioonil esindanud.

Kolmanda veerandfinaali laulude järjekord ja hääletusnumbrid:

1. STEFAN "Hope": hääletusnumber 900 7001

2. deLULU "Music Saved My Soul": hääletusnumber 900 7002

3. Goodreason "Three Days Ago": hääletusnumber 900 7003

4. Elina Nechayeva "Remedy": hääletusnumber 900 7004

5. Lauri Pihlap "Take Me Home": hääletusnumber 900 7005

6. Levvis "Let's Talk About": hääletusnumber 900 7006

7. Merilin Mälk "Little Girl": hääletusnumber 900 7007

8. Anna Sahlene "Champion": hääletusnumber 900 7008

9. Alabama Watchdog "Move On": hääletusnumber 900 7009

10. Shira "Under Water": hääletusnumber 900 7010

Hääletamine avatakse saate lõpus ja ühe kõne hind on 1.60 eurot. SMSi teel saab hääletada numbril 13013 ja selleks tuleb sõnumisse sisestada laulu number.

Poolfinaalidesse on edasi pääsenud juba kümme laulu: Andrei Zevakin feat. Grete Paia "Mis nüüd saab", Boamadu "Mitte kauaks", Evelin Samuel "Waterfall", Helen "Vaata minu poole", Jaagup Tuisk "Kui vaid", Jyrise "Plaksuta", Kaia-Liisa Kesler "Vaikus", Maian "Meeletu", Stig Rästa "Interstellar", Triin Niitoja ja Frants Tikerpuu "Laululind".

Eesti Laul 2022 veerandfinaali žüriisse kuuluvad muusikud Sissi, Synne Valtri ja Egert Milder, lauluõpetaja Maiken, reklaaminduse ja telemaastiku spetsialist Olav Osolin, Raadio 2 saatejuht Bert Järvet, Sky Plusi programmijuht Vaido Pannel ja Star FM-i saatejuht Andres Puusepp.

Eesti Laul 2022 kolmas veerandfinaal algab täna kell 21.35 ning on vaadatav telekanalite ETV ja ETV+ vahendusel, veebikanalis Jupiter ja Eesti Laulu ametlikul kodulehel www.eestilaul.ee.

Kõik seni veerandfinaalides esitletud lood leiab veebikanalist Jupiter.