Jalmar Vabarna: proovime bändiga elada normaalset elu ka tuuril olles

Trad.Attack! on viie aasta jooksul tuuritanud kõikjal maailmas. Neil on selleks puhuks aga üks põhimõte - ka tuuritades tuleb normaalset elu edasi elada.

"Me teeme tuuril samamoodi trenni nagu kodus ja püüame olla samamoodi graafikus. Oleme sellele toetunud ja seda hindama hakanud. Igapäevane heaolu on tähtis ka tuuril olles," rääkis bändiliige Jalmar Vabarna "Ringvaates".

Nii Jalmar kui ka Sandra Vabarna on arengutreenerid, bändi kolmandal liikmel Tõnu Tublil on see enda sõnul juba ammu selge ja just temalt on Sandra ja Jalmar õpetusi saanud. "Tõnult oleme seda kõike õppinud, me oleme lihtsalt sellise ärilise vaistuga, et tegime sellest lisaeriala," naeris Sandra.

Põhiline õpetus on Tõnu sõnul elada päev korraga. "Võid planeerida asju, aga kui ärkad hommikul üles, siis ega ei saa hüpata edasi tulevikku. Tuleb elada siin ja praegu."

Sandra sõnul on väga hästi võimalik hakkama saada nii pere- kui ka bändieluga. "Seda oleme teinud viimastel aastatel väga hästi. Võtame hetke, et mõelda, miks me midagi teeme ja mida me tahame teha," rääkis Sandra.

Jalmari sõnul tuleb ka selliseid päevi ette, kus mitte midagi teha ei viitsi. Sandra aga ütles, et just tänu planeerimisele on tal rohkem vaba aega. "Mul jääb palju rohkem spontaansemaid hetki tänu planeerimisele, sest tean, millal mul on töö tehtud ja ma ei pea seda kaasa võtma."

Reedel teatas Trad.Attack!, et annab järgmisel aastal vaid ühe avaliku kontserdi Eestis - Tartu lauluväljakul. Kaks aastat tagasi planeeritud suurkontsert Saku Suurhallis on lükkunud tulevikku. "See, mis tuleb Tartu lauluväljakul järgmisel suvel, on samm edasi. Peame veel rohkem pingutama, sest lava on suurem kui Saku Suurhallis," ütles Jalmar.

Ka välismaale on juba kontserdid planeeritud. "Jätkame oma plaani mängida igas maailma riigis," sõnas Sandra.