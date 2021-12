Alo Lõoke: Eestis saab praegu suusatada pea viiekümnel rajal

"Põhja-Eestis on praegu veel kehvemad olud, lõuna pool Kõrvemaal Valgehobusemäel peaksid nädalavahetusel kunstlumemäed lahti minema. Kesk-Eestis algavad juba hea suusaga sõitmised pihta," rääkis "Ringvaatele" SA Eesti terviserajad juhataja Alo Lõoke. Lõokese sõnul on reede õhtuks kogu Eesti peale 40-50 rada, kus saab suusatada.

"Ringvaate" reporter Hannes Hermaküla käis ja vaatas oma silmaga üle suusarajad Tallinnas. Nõmme rajalt leidis ta endalegi ootamatult spordiajakirjaniku Tarmo Tiisleri, kes sel nädalal juba teist korda suuskadel oli. "Olin ka teisipäeval siin, siis tuli neli kilomeetrit, täna mõtlesin, et sõidan viis. Mul on hea suusk, millega saab ka mullal sõita. Ega suusk ei sõida, mees sõidab!" naljatles Tiisler.

Nõmme spordikeskuse juures on Hermaküla sõnul praegu ideaalsed rajad - poolnaturaalse ja täitsa paksu lumega. "Lumelauduritel tuleb veel nädal oodata, enne kui Nõmme lumepargis rajale saab."

Pirita radadel on naturaalset lund veel vähe, ent seal avatakse peagi hoopis liuväli. Ka Harku ringi radadel on männijuurikad ja kruusatükid veel väljas. "Siin saab sõita mullasuusaga," ütles Hermaküla.

Täiesti uus koht on Mustamäe mändide vahel, kus spordiklubi Nord arendab Tervise tänava 21 kinnistut. "Siin on võimalik rentida ja hooldada suuski ning kui taevataat on armuline, ka tulevikus päris kaugele suusatada," rääkis olümpiavõitja Gerd Kanter. Kevadel loodetakse kinnistule püstitada välijõusaal, et trenni saaks teha aastaringselt. "Loodame, et tulevikus on see koht, kuhu saab parkida auto ja teha nii suvel kui ka talvel erinevaid aktiivseid tegevusi."