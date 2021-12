Rokkbänd Foreigner esineb kevadel Tallinnas

Populaarne rokkansambel Foreigner on müünud rohkem kui 80 miljonit albumit ning nende Youtube'il on vaatamisi üle 500 miljoni. Samuti on menukad bändi kontserttuurid.

Foreigneri repertuaarist võib leida hittlugusid, nagu näiteks "Juke Box Hero", "Cold As Ice", "Hot Blooded", "Waiting For A Girl Like You", "Feels Like The First Time", "Urgent" ja "I Want To Know What Love Is".

Üle 40 aasta tegutsenud Foreigneri album on jätkuvalt edukas Billboard 200 edetabelis.

Bändi tugitala on asutaja Mick Jones – visionäärist maestro, kelle omanäoline käekiri, unustamatud kitarririffid ja mitmekihiline anne suurendavad endiselt Foreigneri mõju ja toovad bändile ikka veel uusi kuulajaid.

Lisaks kuuluvad Foreigneri koosseisu laulja Kelly Hansen, multiinstrumentalist Tom Gimbel, bassimees Jeff Pilson, klahvpillimängija Michael Bluestein, kitarrist Bruce Watson ja trummar Chris Frazier.

Foreigner esineb Alexela kontserdimajas 31. mail 2022.

Kuula bändi hittlugu "I Want To Know What Love Is":