Laulusõnade looja Jana Hallas: ma ei kuula enda kirjutatud muusikat

Jana Hallas on lauludele sõnu kirjutanud 90-ndate keskpaigast alates. Naine tõdes, et tegi toonase aja kohta midagi täiesti uut, tema nüüdne kirjutamisstiil on aga hoopis teistsugune.

"Mõned inimesed kahjuks ei kuula laulude sõnu, aga ma arvan, et sõnadel on oluline tähtsus meeleolu loomisel," rääkis Jana Hallas Raadio 2 hommikuprogrammis. Hallas hakkas lauludele sõnu kirjutama 90-ndate keskel, oma esimesed sõnad kirjutas ta Nancy laulule. "Hakkasin vaikselt harjutama. See polnud selline stiil, mis mind praegu iseloomustab. Kui kuulata näiteks bändi Best B4 lugude sõnu, siis need olid midagi täiesti uut. Lisaks kogu lavakujundus ja imidž, mille lõin," ütles Hallas.

Jana Hallas on sõnad kirjutanud lugudele nagu "Milline päev" (Lumevärv ft. Inga), "Ma armastan luuserit" (Best B4), "Ühega miljoneist" (2 Quick Start), "Once In A Lifetime" (Ines) ja "Runaway" (Sahlene).

Laulusõnade loomine algab Hallase sõnul sellega, et naisele saadetakse demo, kus on täpselt kirjas kõik ootused. "Poplool on kindlad reeglid. Ma balansseerin banaalsuse piiril – tekst peab olema piisavalt lihtne, aga samas ka midagi ütlema," rääkis Hallas ja lisas, et õiged peavad olema ka silbid ja välted, mida ta eesti keeles alati saavutada ei saa.

Hallas arvestab sõnu kirjutades alati ka artistiga. "Artistil võib olla mõne konkreetse fraasi või mõtte suhtes isiklik emotsioon. Näiteks Jüri Pootsmannil oli laulu "Magus melanhoolia" refrääniga teised emotsioonid ja ma vahetasin seal ühe fraasi ära," sõnas Hallas. Just Jüri Pootsmanni kaks lugu, "Magus melanhoolia" ja "Ümber sõrme" on naise lemmiklood, millele ta sõnu on kirjutanud. "Ma olen nendega väga rahul ja need tõmbavad mind ennast käima," rääkis ta. Mõlemad lood on ka Hallase Spotify muusikalistis, mis on tema puhul ebatavaline. "Oma kirjutatud sõnadega muusikat ma ei kuula, sest olen väga enesekriitiline ja tihti pole sellega rahul," tõdes Hallas.

Hallas tegi sõnad ka Koit Toome kahele laulule, mis kirjutatud filmi "Jahihooaeg" jaoks. "See oli hästi põnev, sest sain kirjutada filmiloost põhinevad sõnad," rääkis Hallas. Ka tänavuse superstaarisaate võiduloo sõnade autor on Jana Hallas.

Lisaks sõnade kirjutamisele tegeleb Hallas ka moeloominguga ning loob artistidele lavalist imagot. "Selle telgitagune ei ole nii glamuurne, kui välja paistab. Ma olin sellest mingi aeg täiesti väsinud. Fred Krieger kutsus mind Elina Borni stilistiks, alguses ütlesin ei, aga siis teadsin, et pean seda ikkagi tegema. See on see, mida ma teen hästi. See on minu asi," ütles naine.