Tears For Fears avaldas singli "No Small Thing"

Inglismaa bänd Tears For Fears avaldas oma veebruaris ilmuvalt albumilt loo "No Small Thing".

"No Small Thing" on teine lugu, mille bänd on oma tulevaselt plaadilt "The Tipping Point" avaldanud, oktoobris ilmus uue albumi nimilugu. "The Tipping Point" on bändi esimene album pärast 17-aastast pausi.

Bändiliikme Roland Orzabali sõnul on uus folgisugemetega ja akustilise kitarriga lugu täiesti teistsugune sellest, mida Tears For Fears aastaid teinud. Duo teine liige Curt Smith võrdles uut lugu 60-70-ndate folkalbumilt pärit lauluga. Orzabali sõnutsi tundsid mõlemad end lugu kirjutades vabalt ja ei mõelnud liialt selle edule muusikamaailmas, pigem on uues loos tunda meeste lapsepõlvemõjutusi.

Uuel lool on mustvalge muusikavideo, mis inspiratsiooni saanud 1982. aasta USA filmist "Koyaanisqatsi".

Bändi viimane stuudioalbum "Everybody Loves A Happy Ending" ilmus 2004. aastal. 2017. aastal avaldas Tears For Fears kaks uut lugu - "I Love You But I'm Lost" ja "Stay".