Trad.Attack! annab järgmisel aastal vaid ühe avaliku kontserdi Eestis

Tartu kontserdiga tõmbab Trad.Attack! joone alla oma bändi kõige väljakutsuvamale perioodile – ajale, mil ei saanud rahvusvaheliselt tuuritada ja perioodile, mil ilmus bändi senini edukaim album "Make Your Move".

Nagu tavaks saanud, teeb bänd lisaks albumi esitluskontserdile ka albumi lõppkontserdi. Tõsi, "Make Your Move", mis pidi avanema grandioosse Saku Suurhalli kontserdiga, jäi küll olude sunnil ära, aga see-eest andis bänd kahel viimasel suvel tavatult palju kontserte.

Järgmine aasta tuleb teistsugune ning bänd asub taas maailma vallutama, mistõttu jääb Tartu kontsert ainsaks kodumaiseks tuleval aastal.

"Tartu lauluväljaku kontsert on meil bändi tegevuskavasse sisse kirjutatud. Nagu öeldakse, et kui midagi valjult välja ütled ja kirja paned, siis selle ka ära teed," rääkis bändi kitarrist ja kontserdi üks korraldajatest Jalmar Vabarna.

""Make Your Move" on meile nii palju emotsioone pakkunud. "Armasta mind" koos Vaiko Eplikuga jõudis edetabelite tippu ning album tervikuna ka Grammyde eelselektsiooni. Kindlasti vallandub see energia ka just sellel kontserdil," kirjeldas eesootavat laulja ja torupillimängija Sandra Vabarna.

Bändile omaselt ootab kontserdikülastajaid suurejooneline ja maailmatasemel produktsiooniline kvaliteet. "Selge on see, et ega me vähemaga ei lepi, kui varem ning vajutame gaasi ikka põhja, milleks tagasi hoida – läks trumm, mingu ka pulgad," võttis jutu kokku bändi trummar Tõnu Tubli.

3. detsembril ilmus ansamblil ka värske remix bändi ühest tuntuimast loost "Pass-pass".