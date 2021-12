Tallinna loomaaeda jõudis lumeleopard Somu

Somu sugupuu ulatub tagasi läinud sajandil Kõrgõstani loodusest püütud ja Tallinna loomaaias pika elu elanud lumeleopardide Kungei ja Remboni.

Somu on hindi päritolu poisslapse nimi. Sõnal on mitu tähendust, üks neist on taevakeha Kuu.

Koos lumeleopardiga saabusid loomaaeda ka kaks noort ninasarvik-nastikut.

Kõik kolm looma on esialgu karantiinis. Lisaks viibib karantiinis ka eraisiku poolt loomaaiale kingitud jeemeni kameeleon.

ninasarvik-nastik Autor/allikas: Inari Leiman